أوزيل يقود أرسنال لسحق سان جرمان بخماسية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قاد الألماني، مسعود أوزيل، المعتزل دولياً مع منتخب بلاده، قبل أيام، ناديه أرسنال الانجليزي إلى فوز ساحق على باريس سان جرمان الفرنسي 5-1، أمس، في مباراة ودية بسنغافورة. وافتتح أوزيل التسجيل بعد عرضية مقشرة من الغابوني، بيار ايميريك اوباميانغ (13)، قبل أن يعادل كريستوفر نكونكو (60 من ركلة جزاء). لكن «المدفعجية» سجلوا رباعية في آخر نصف ساعة، حملت توقيع الفرنسي ألكسندر لاكازيت (67 و71)، روب هولدينغ (87) واينسلي مايتلاند - نايلز (90+3). وكان أوزيل (29 عاماً)، صاحب 23 هدفاً مع المنتخب الألماني في 92 مباراة، أعلن اعتزاله، الأحد الماضي، متهماً رئيس الاتحاد الألماني، راينهارد غريندل، بممارسة العنصرية ضده. وتعرض أوزيل للانتقادات من قبل وسائل الإعلام الألمانية ومحليين ولاعبين دوليين سابقين، بعد خروج منتخب ألمانيا، بطل العالم 2014، من الدور الأول لمونديال روسيا، بسبب صورة جمعته وزميله في المنتخب الألماني، التركي الأصل أيضاً، ايلكاي غوندوغان، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مايو، ما أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا. وجاءت هذه النتيجة الكاسحة بمثابة تعويض معنوي للإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال الحالي، المقال من منصبه في نهاية الماضي من تدريب سان جرمان، الذي استبدله بالألماني، توماس توخل. بيد أن بطل فرنسا شارك بتشكيلة احتياطية غاب عنها نجومه الدوليون المشاركون في المونديال الأخير.