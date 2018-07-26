ماتا يأمل العودة إلى منتخب إسبانيا مع إنريكي

المصدر: مدريد - رويترز

أبدى لاعب وسط مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا تفاؤله بشأن احياء مسيرته الدولية مع منتخب اسبانيا، عقب تعيين لويس انريكي مدرباً جديداً للفريق في وقت سابق هذا الشهر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً جزءاً من تشكيلة اسبانيا التي حققت الفوز بلقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012، لكنه خاض آخر مباراة دولية له ضمن 41 مع منتخب اسبانيا في لقاء ودي في نوفمبر 2016.

وجرى استبعاد ماتا من تشكيلة إسبانيا لخوض نهائيات كأس العالم 2018، لكنه يأمل في قلب حظوظه تحت قيادة انريكي المدرب السابق لبرشلونة. وقال ماتا لشبكة «إي.اس.بي.ان» التلفزيونية «أنا محبط لعدم الذهاب لنهائيات كأس العالم، لكن بغض النظر عن أي شيء، فقد كنت أتمنى لهم الفوز». وتابع: «تغيرت الأمور الآن، فهناك مدرب جديد هو لويس إنريكي، وأنا سعيد ثانية بشأن امكانية العودة للعب مع الفريق».

ويعتقد ماتا أن ظهور جيل جديد الى جانب وجود لاعبين من أصحاب الخبرة سيدفع إسبانيا نحو إنجازات جديدة في المستقبل.