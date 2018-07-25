بالصور.. 4 مدربين مرشحين لقيادة منتخب مصر بينهم مدربين من دوري الخليج العربي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

شكل اتحاد كرة القدم المصري لجنة مكونة من مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وحازم إمام أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لدراسة موقف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري بعد أن استقرت الآراء على أربعة مدربين لخلافة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب المصري إلى كأس العالم لأول مرة بعد 28 عاماً ولكن تمت اقالته بعد الهزائم الثلاثة للمنتخب المصري في المونديال.

والمدربين الأربعة المرشحين لتدريب المنتخب المصري والذي سيتم التفاوض معهم هم من بين 4 هم: المدرب الكولومبي وقائد نهضة منتخب كوستاريكا لويس بينتو، والمدرب الإسباني كيكي فلوريس، والذي سبق له تدريب فريق أهلي دبي السابق، والمدرب المكسيكي خافايير أغيري، الذي قاد فريق الوحدة الإماراتي الموسمين الماضيين، والمدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب منتخب اليابان.

ويستعد الفراعنة لخوض أول مباراة بعد المونديال وستكون يوم 8 سبتمبر أمام منتخب النيجر