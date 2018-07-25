كلوب: حان الوقت لليفربول لحصد الألقاب

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن الفريق سيشعر بزيادة التوقعات بتحقيق بطولة هذا الموسم بعد نشاطه المشجع في سوق الانتقالات، وإن «الوقت حان لحصاد الألقاب».

ويستعد المدرب الألماني لقيادة الفريق في الموسم الثالث على التوالي لكنه مازال يبحث عن لقبه الأول رغم التطور منذ توليه المسؤولية في 2015. وأبلغ كلوب الصحافيين في نيويورك، حيث يواصل ليفربول جولته استعداداً لانطلاق الموسم «أنتم محقون والجماهير ستقول إنها ستكون الخطوة المقبلة. يجب أن نكون مستعدين لذلك».

«أعلم التوقعات وهي طبيعية تماماً. أولاً يجب علينا أن نلعب بالطريقة التي تمنحنا فرصة الفوز ببطولة. لن نتحدث عن الفوز بأي شيء قبل انطلاق الموسم».

وأحرز ليفربول لقبه الـ18 والأخير في الدوري في موسم 1989-1990، فيما لم يفز ببطولة منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2011-2012. وقاد كلوب الفريق للتأهل إلى ثلاث مباريات نهائية لكنه خسر في 2016 في كأس رابطة الأندية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح ونهائي الدوري الأوروبي 3-1 أمام إشبيلية، وبالنتيجة ذاتها خسر في مايو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأنهى ليفربول الدوري في الموسم الماضي في المركز الرابع متأخراً بفارق 25 نقطة عن سيتي، وافتقر الفريق للبدلاء أصحاب الكفاءة خلال الموسم. وضم الفريق أربعة لاعبين هذا الصيف هم: الحارس البرازيلي أليسون من روما، ونابي كيتا لاعب الوسط من رازن بال شبورت لايبزيج، بالإضافة إلى فابينيو لاعب وسط المدافع من موناكو، والجناح شيردان شاكيري من ستوك سيتي.

ويأمل كلوب أن تساعد التعاقدات الجديدة بعد أن أنفق 188 مليون يورو، الفريق على التأقلم مع أسلوب لعبه، وتفادي الرقم القياسي بالتعادل في 12 مباراة في الدوري في الموسم الماضي.

وقال «الأمر لا يتعلق بأن المستوى يجب أن يكون أكثر ثباتاً، لكن علينا صنع المناخ الذي يجعلنا أكثر ثباتاً. لا يوجد فريق يقدم أداء ثابتاً. نعمل على زيادة الكفاءة في التشكيلة لأننا بحاجة إلى ذلك».

• 188 مليون يورو إنفاق ليفربول على التعاقدات في الانتقالات الحالية.