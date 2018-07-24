المدعي العام الإسباني يطلب إعادة التحقيق بشأن زرع الكبد لأبيدال

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

طالب المدعي العام الإسباني، أمس، بإعادة فتح التحقيق بشأن حصول تجاوزات في عملية زرع الكبد لمدافع برشلونة السابق الفرنسي إريك أبيدال. وذكرت النيابة العامة الإسبانية في بيان أن مكتب المدعي العام ارسل الأسبوع الماضي طلباً مكتوباً، يطلب فيه أن يتم فتح التحقيق مجدداً بشأن «قضية أبيدال». وكانت صحيفة «أل كونفيدنسيال» الإلكترونية أكدت مطلع يوليو، أن اتصالات هاتفية لرئيس النادي السابق ساندرو روسيل، الموقوف احتياطياً في قضية تبييض أموال، فهم منها أن النادي حصل على الكبد بوسيلة غير قانونية. علماً أن أبيدال خضع لعملية زراعة الكبد في أبريل 2012.

أبيدال، 38 عاماً، قلص من تواجده داخل المستطيل الأخضر بعد عام واحد من خضوعه للعملية الجراحية، قبل أن يعلن اعتزاله نهائياً في عام 2014.