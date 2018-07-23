تميمة «طوكيو 2020» ترتدي «عباءة»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في 2020، عن اسم تميمة الأولمبياد، بجانب اسم دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العام نفسه.

وأطلقت اللجنة المنظمة اسم ميرايتوا على تميمة الأولمبياد، وهي شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء. وينقسم اسم ميرايتوا إلى جزأين، الأول «ميراي» ويعني المستقبل، و«توا» ومعناها «الخلود» باللغة اليابانية.

بينما تم إطلاق اسم «سوميتي» على تميمة الدورة البارالمبية، وهي شخصية مكونة من مربعات وردية وترتدي عباءة.

وتم اقتباس اسم تميمية الدورة البارالمبية من اسم مجموعة من أزهار الكرز تدعى «سوميوشينو».

وأعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد، في أواخر فبراير الماضي، أن تلاميذ المدارس اليابانية اختاروا تميمتين تحملان سمات مستقبلية لأولمبياد طوكيو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة (البارالمبياد) التي تليها.

وحازت التميمة الأولى، التي صممها ريو تانيجوتشي، على 108 آلاف و41 صوتاً.

وتحمل التميمة، التي اختارها التلاميذ للأولمبياد، اللونين الأزرق الداكن والأبيض، بينما تحمل تميمة البارالمبياد اللونين الوردي والأبيض.

وذكر المنظمون أن التميمة المصممة للأولمبياد «تحمل طرازاً يعكس جوانب تقليدية وكذلك تكنولوجية حديثة.. إنها تحمل إيحاء قوياً للعدل، وكذلك الروح الرياضية».

بينما تحمل التميمة المختارة للبارالمبياد، سمات تعبر عن القوة الكامنة، والقلب العاشق للطبيعة.