تعرف على المواعيد المقترحة للسوبر المصري السعودي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

نشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري على موقع تويتر المواعيد المقترحة للسوبر المصري السعودي والذي سيجمع الزمالك المصري مع الاتحاد والهلال السعودي مع الأهلي المصري، وذلك عقب اجتماع أقيم صباح اليوم في مقر الاتحاد.

وتقرر أن تقام المباراة الأولى والتي تجمع بطل كأس مصر فريق الزمالك المصري مع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الاتحاد السعودي بالقاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل، بينما يقام لقاء بطل الدوري السعودي فريق الهلال مع بطل الدوري المصري الاهلي بالرياض يوم 8 نوفمبر أيضاً.

وكان السوبر المصري السعودي قد تم الغاءه من قبل أن يعلن الاتحاد السعودي عن توصله لاتفاق مع نظيره المصري على موعد جديد ومحاولة إقامة المباراتين وهو ما تم صباح اليوم.