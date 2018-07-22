إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم السورية

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب السوري لكرة القدم، بشار محمد، عن إنجاز جديد للكرة السورية، باحتلال منتخب "نسور قاسيون" المركز السبعين على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي الـ "فيفا" في مركز تصنيفٍ هو الأفضل بتاريخ الكرة السورية، كما جاء في المركز السادس أسيوياً وعربياً.

وأشار محمد في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إن أفضل تصنيف سابق حل فيه المنتخب جاء في المركز 73، مع العلم أنه حين بدأ تصنيف المنتخبات في الـ "فيفا" حلت الكرة السورية حينها في المركز 153.

واعتلى المنتخب البرازيلي صدارة لائحة تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" برصيد 1651 نقطة، فيما تقدمت فرنسا بفوزها منتصف الشهر الحالي بلقبها الثاني على صعيد بطولات كاس العالم إلى المرتبة الثانية برصيد 1646 نقطة، تليها بلجيكا في المركز الثالث لتصنيف الاتحاد الدولي برصيد 1618 نقطة، لتتقدم كرواتيا وصيف مونديال روسيا 2018 إلى المركز الرابع في أنجازٍ غير مسبوق بتاريخ الكرة الكرواتية وذلك برصيد 1420 نقطة، فيما جاءت تونس كأول المنتخبات العربية في المركز 23 بإجمالي 829 نقطة.

التصنيف الجديد لأفضل المنتخبات العربية وفقاً للـ "فيفا":

1ـ تونس في المركز 23 عالمياً برصيد 829 نقطة

2ـ المغرب في المركز 40 عالمياً برصيد 686 نقطة

3ـ مصر في المركز 55 عالمياً برصيد 582 نقطة

4ـ السعودية في المركز 63 عالمياً برصيد 508 نقطة

5ـ الجزائر في المركز 69 عالمياً برصيد 442 نقطة

6ـ سورية في المركز 70 عالمياً برصيد 441 نقطة

7ـ لبنان في المركز 75 عالمياً برصيد 423 نقطة

8ـ الإمارات في المركز 77 عالمياً برصيد 418 نقطة.