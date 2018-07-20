ليفربول يعاقب حارس مرماه في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أنهى نادى ليفربول الإنجليزي تعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، قادما من فريق روما الإيطالي بعقد طويل الأمد، وكشفت صحيفة سكاي سبورتس أن صفقة حارس المرمى كلفت خزينة الريدز 75 مليون يورو، كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، وبذلك يكون النادي قد عاقب حارس مرماه لوريس كاريوس، الذي ساهم في خسارة الفريق الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 بسبب أخطائه الكارثية في المباراة بالتعاقد مع حارس مرمى سيكون له الكلمة العليا مع الفريق.

وكشفت تقارير صحافية أن الحارس سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ5.5 مليون يورو، ويأتي تعاقد ليفربول مع أليسون من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد المعاناة التي عاشها الريدز الموسم الماضي مع كلا الحارسين لوريس كاريوس وسيمون منيوليه.

وكان ليفربول قد دخل في منافسة قوية مع تشيلسي من أجل الحصول على خدمات الحارس البرازيلي، بعد أن سعى البلوز لتعويض الرحيل المتوقع لحارسه البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد.

ويعد أليسون رابع صفقات ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد الغيني نابى كيتا من لايبزيج الالماني، البرازيلى فابينيو من موناكو الفرنسي والسويسري شيردان شاكيرى من ستوك سيتي.