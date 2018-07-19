بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى 2020

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن فريق مرسيدس، اليوم، عن تجديد عقد سائقه البريطاني لويس هاميلتون لموسمين في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، ليواصل بطل العالم شراكته مع الصانعة الألمانية على صعيد البطولة منذ العام 2013 حقق خلالها 44 فوزاً و50 قطب انطلاق أول على صعيد السباقات، وثلاث ألقاب عالمية مواسم 2014 و2015 و2017 أضافها إلى لقبه العالمي الأول الذي حققه عام 2008 مع فريقه الأسبق ماكلارين مرسيدس.

وكان من المفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد قبيل انطلاق الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، إلا أن كل من إدارة فريق "مرسيدس" والسائق البريطاني هاميلتون، أكدا في أكثر من مناسبة بأنهما ليسا على عجلة من أمرهما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، قبل أن يتم أخيراً اليوم تجديد التعاقد خصوصاً أن مدة العقد تنتهي مع نهاية الحقبة الحالية من القوانين في 2020.

وقال هاميلتون في تصريحات صحافية عن تمديد عقده مع مرسيدس، إن: "تمديد العقد كان شكلياً من اجتماعي في الشتاء مع مدير فريق مرسيدس توتو وولف، لذلك كان من الجيد التوقيع على الورق والإعلان عنه في سبيل مواصلة عملنا المعتاد".

وأضاف: "لقد كنت جزءاً من عائلة مرسيدس لمدة 20 عاماً، إذ لم أكن أكثر سعادة ضن صفوف فريق مما أنا عليه الآن، وأتطلع قدماً للفوز أكثر في المستقبل وتسليط مزيدٍ من الضوء على فريق النجمة الثلاثية، فأنا واثق للغاية من أن فريق مرسيدس هو المكان الأنسب خلال السنوات المقبلة".