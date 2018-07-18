بيان رسمي من الأهلي المصري للرد على مبادرة تركي آل شيخ

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أصدر مجلس إدارة الأهلي المصري بيانًا رسميًا، يوضح فيه موقفه من تصريحات رئيس هيئة الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، أمس، الثلاثاء، والذي أكد فيها أنه مسامح الجميع داخل النادي الأهلي وأنه يريد طي صفحة الخلاف بين كل الأطراف، وجاء في نص البيان: -

(تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وجمهوره، ورئيسه). وفي هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي:

1. النادي الأهلي يتحرك كعهده دائمًا في إطار مسئوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تمامًا دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي، في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها.

2. يثمّن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي.

3. يتمنى النادي الأهلي التوفيق المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية.

وكان تركي آل شيخ قد أعلن أمس في تصريحات تلفزيونية تنازله عن كافة القضايا الذي رفعها على ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عقب فترة من المشاحنات بين الطرفين.