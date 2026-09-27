مشاركة واسعة من المجتمع الرياضي في «جسر أحمد بن راشد الإنساني»

شارك المجتمع الرياضي في فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهل غزة، التي نظمتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، وفاءً للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وسجل المجتمع الرياضي حضوراً مؤثراً في الفعالية الإنسانية المجتمعية التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، لتخليد أثر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في العطاء.

وجاءت مشاركة المجتمع الرياضي في تجهيز الوجبات لأهل غزة عن روح المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عرفاناً بدور الشيخ أحمد بن راشد، الذي ترك بصمة لا تنسى في المجال الرياضي، حيث أسس صروحاً رياضية بارزة في الإمارات في مقدمتها نادي الوصل الذي أصبح أحد أعمدة الرياضة في دبي.

كما شملت إنجازات المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء مضمار جبل علي لسباقات الخيل أوائل تسعينات القرن الماضي، كما أطلق المغفور له مركز العاديات ومركز دبي لسباق الخيل، وشارك في إنشاء وإطلاق نادي دبي البحري الدولي، وكان أول رئيس للنادي في عام 1988.

وتجسد فعالية «جسر الشيخ أحمد بن راشد الإنساني»، التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإسهاماته الوطنية والمجتمعية في مسيرة دولة الإمارات، كما تعبر عن الامتنان لدوره الإنساني، حيث كانت يده على الدوام ممدودة بالخير والعطاء، واقترن اسمه بفعل الخير ومساندة المحتاجين، ودعم المبادرات المجتمعية وأعمال البر.

وشارك مجلس إدارة نادي الوصل وأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، أمس، في الفعالية، بعدد كبير من العاملين والموظفين في النادي، ومدربي وإداريي قطاع الناشئين، إلى جانب صفوف من جماهير النادي الذين توافدوا وفاءً للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وجاءت المشاركة في المبادرة لتجمع بين البعد الإنساني والوفاء لشخصية ارتبط اسمها بنادي الوصل ومسيرته، وتحويل مشاعر الفقد إلى مشاركة في عمل إنساني يستهدف مساندة أهالي غزة.

وقال حارس مرمى الوصل محمد الوالي إن المشاركة الكبيرة في المبادرة تعكس المحبة والمكانة التي يحظى بها الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لدى أبناء النادي، مشيراً إلى أن الحضور شمل مختلف مكونات النادي والجماهير.

وأضاف أن الراحل «كان قريباً من الوصل ومن أبنائه، وترك أثراً كبيراً في النادي وفي نفوس كل من ارتبط به، كما أن أياديه البيضاء امتدت إلى النادي وأبنائه والعديد في المجالات الإنسانية والمجتمعية»

كما شارك لاعبو شباب الأهلي في الفعالية وفاءً لروح المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وحرص لاعبو شباب الأهلي على تجهيز وتعبئة الوجبات، في مشهد عكس الدور المجتمعي والإنساني للرياضة، ومشاركة نجوم كرة القدم في المبادرات التي تتجاوز حدود الملاعب وتدعم قيم التكافل والعطاء.

. مشاركة المجتمع الرياضي في «جسر الشيخ أحمد بن راشد الإنساني» تجمع بين البعد الإنساني والوفاء لشخصية ارتبط اسمها بنادي الوصل ومسيرته.