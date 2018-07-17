"سر بسيط" وراء تألق منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف مدربون ولاعبون كروات تواجدوا في الأندية الإماراتية سابقا، عن سر تفوق منتخب بلادهم في كأس العالم 2018 التي اختتمت أخيرا في روسيا، بعدما قدموا أداء رائعا حظي بإشادة العالم، ثم وصلوا إلى المباراة النهائية لكنهم خسروا امام فرنسا 2-4، مؤكدين أن السر "بسيط" يكمن في عدد من النقاط أبرزها: التعليم الجيد للمدربين وحثهم على العمل مع أطفال الأكاديميات، ثم التعاقد مع المدرب زالاتكو تاليتش بعد دراسة علمية، فضلا عن أن كرواتيا تهتم منذ زمن بأن يكون لديها جيل مميز من المدربين واللاعبين الذي ينتشرون في أكبر أندية العالم.

وعبر الرياضيون الكروات في اتصال هاتفي اجرته معهم "الامارات اليوم" عن سعادتهم لحصول منتخب كرواتيا على المركز الثاني في المونديال في أفضل انجاز لهم في تاريخ مشاركاتهم في أكبر حدث عالمي بكرة القدم، خاصة أن كرواتيا من الدول الصغير في مساحتها وعدد سكانها في حدود 4 مليون نسمة.

وقال غوران ميسيفيسش الذي درب سابقا إندية دبا الحصن واتحاد كلباء، ويدرب حاليا في الدوري الصيني في اتصال هاتفي مع "الامارات اليوم": "أولا مدربو كرواتيا من المعروف عنهم انهم يتمتعون بتعليم جيد للغاية، قبل ان منحهم الشهادة التدريبية أو فرصة تدريب أي فريق كان، كما يفرض الاتحاد الكرواتي على المدربين العمل مع الأطفال بحثا عن الموهوبين في كرواتيا ولمنحهم أفضل تعليم".

وتابع: "هناك معلومة مهمة وهي ان كرواتيا أمة كرة القدم ولديها دائمًا لاعبين موهوبين ويلعبون في الأندية الأوروبية الكبرى وليست وليدة الصدفة".

وتابع: "التغيير الهام للغاية الذي عمله الاتحاد الكرواتي عندما أسندوا المهمة للمدرب زلاتكو داليتش كمدرب الفريق الوطني كانت عن دراسة والكل يعرفه انه هو مدرب متعلم جداً وناجح جداً وقد اتضحت الصورة عندما انتدب هذه النخبة من اللاعبين ذوو الجودة العالية، وجمعهم معا وحفزهم على التألق وكان واضحا دوره عندما لعبو 120 دقيقة وهم يقاتلون لبعضهم البعض وسعوا في كل مباراة الى تقديم 150٪ للفريق كان هذا عملاً ممتازًا للمدرب داليتش".

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