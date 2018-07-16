شاهد مباشر .. يوفنتوس يستقبل كريستيانو رونالدو

وصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أخيراً إلى ناديه الجديد يوفنتوس بعد رحلة شاقة من المفاوضات بين ناديه السابق ريال مدريد، والنادي الإيطالي وقد وصل اللاعب منذ لحظات إلى ملعب أليانز في تورينو وكان في استقباله المئات من مشجعي يوفنتوس ووسائل الاعلام لاستقبال أفضل لاعب في العالم وأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي بعدما وصلت صفقته إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن مئات من أنصار ناجي يوفنتوس حرصوا على استقبال كريستيانو رونالدو لدى وصوله إلى المركز الطبي للنادي لجراء الفحوصات الطبية، وتوجه النجم البرتغالي إلى تورينو في طائرة خاصة مساء الأحد ووصلوا إلى المركز الطبي J بالقرب من ملعب أليانز لإجراء اختبارات صباح الاثنين.
وحرص اللاعب البرتغالي على التوقيع على الصور والتواصل مع بعض الحشود التي انتظرت وصوله وظلوا يرددون اسمه.
وسيتم توقيع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً رسمياً على كشوفات النادي عقب اجتياز الكشف الطبي.
Live dal #JMedical. @Cristiano saluta i tifosi ⚪⚫👋🔊#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/yLkTQH5AbN— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018
L'esclusivo dietro le quinte dell'incontro di @Cristiano con i suoi nuovi tifosi al #JMedical! 👋👍😁
Come vi sentite? 🎉🎉🎉
Segui il #CR7DAY live ➡️ https://t.co/xXOtaelxuU#CR7JUVE pic.twitter.com/R42yljbbbV
Sono iniziate le visite mediche di @Cristiano = 😁😁😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/D6N2t6hyum— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018
— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018
Sono iniziate le visite mediche di @Cristiano = 😁😁😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/D6N2t6hyum— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018