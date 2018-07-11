رونالدو في يوفنتوس 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو

المصدر: مدريد - رويترز

انضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، قادماً من ريال مدريد، لمدة أربع سنوات مقابل 100 مليون يورو (117.34 مليون دولار)، منهياً تسع سنوات عامرة بالألقاب والأهداف مع العملاق الإسباني. وأعلن يوفنتوس، أمس، عن الصفقة التي ترقبها الجميع للحصول على خدمات أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008، في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني (106 ملايين دولار).

ورونالدو (33 عاماً) هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفاً في كل المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني.

والتعاقد مع أحدث المتوجين بجائزة الكرة الذهبية وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم يمثل دفعة هائلة ليوفنتوس، الذي هيمن على لقب الدوري الإيطالي منذ 2012، لكنه لم يفز بأرفع بطولة للأندية في أوروبا منذ 1996.

وثمّن ريال مدريد، في بيان له، مشوار رونالدو مع النادي، قائلاً إن اللاعب هو الذي طلب الانتقال. وقال ريال في موقعه على الإنترنت «يعلن ريال مدريد موافقته على انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بناء على طلب اللاعب ورغبته»، وتابع «نتقدم بالشكر والعرفان للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم، وساعد في كتابة واحد من أروع الفصول في تاريخ النادي وكرة القدم العالمية».