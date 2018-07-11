روني: «الأسود الثلاثة» قادر على العودة بكأس العالم بقليل من الحظ

المصدر: جوني جبورــ دبي

أعرب نجم المنتخب الإنجليزي الأسبق، واللاعب الحالي في فريق دي سي يونايتد الأميركي، وين روني، عن أمله في أن تذهب كأس العالم الحالية إلى الخزائن الإنجليزية، مؤكداً أن منتخب الأسود الثلاثة الحالي يملك مجموعة رائعة من اللاعبين، بجانب مدرب محنك، وهم قادرون على تحقيق الحلم مع قليل من الحظ.

119 مباراة خاضها اللاعب وين روني بقميص المنتخب الإنجليزي في الفترة من 2003 إلى 2016.

وقال روني في تصريحات صحافية لموقع «نيوز 18»، على هامش مرانه الأول مع فريقه الأميركي الجديد، إن «الأداء الرائع الذي يقدمه لاعبو منتخب الأسود الثلاثة في مونديال روسيا، يكفل لهم الذهاب بأحلام الإنجليز إلى مبتغاها نحو العودة من موسكو متوجين بكأس العالم، وكل ما يحتاجه اللاعبون، في ظل ما يقدمونه من أداء، قليل من الحظ».

موضحاً: «جميع لاعبي المنتخب والمدرب جاريث جعلونا فخورين بما قدموه، ونأمل أن يتمكنوا من المضي قدماً في لقاء كرواتيا في نصف النهائي، والذهاب بالمنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية، وأنا على ثقة بأن الجيل الحالي قادر على تحويل أحلام ملايين عشاق الكرة الإنجليزية إلى واقع، والفوز بلقب كأس العالم».

وأضاف: «بقليل من الحظ سيتحقق ذلك، وسيعود لاعبو المنتخب الإنجليزي إلى الوطن حاملين كأس العالم التي انتظرناها طويلاً منذ إحرازنا اللقب للمرة الأولى عام 1966 في بطولة استضافتها إنجلترا حينها».

واختتم: «الأجواء استثنائية في إنجلترا، في ظل الأداء المشرف للمنتخب، ونأمل فقط أن يستمر الأداء الرائع للمنتخب في روسيا».

وكان وين روني أحد أعمدة المنتخب الإنجليزي في الفترة من 2003 إلى 2016، بعد أن خاض بقميص منتخب الأسود الثلاثة 119 مباراة، سجل خلالها 53 هدفاً، قبل أن يتخذ ابن الـ32 ربيعاً منحى جديداً لمسيرته الاحترافية، التي تنقل خلالها بين أندية إيفرتون ومانشستر يونايتد، بالتوجه إلى الدوري الأميركي، إذ سيدافع خلال الموسم الكروي الجديد عن ألوان فريق دي سي يونايتد.