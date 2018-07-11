داير: احتواء زملاء مودريتش يتطلب عملاً دفاعياً أكبر

المصدر: جوني جبورــ دبي

كشف مدافع المنتخب الإنجليزي، إريك داير، أن منتخب الأسود الثلاثة سيحافظ على النهج ذاته، وأنه لا تغييرات إضافية على الأسلوب الذي سيواجه به المنتخب الكرواتي، الليلة، في لقاء نصف نهائي مونديال روسيا.

وقال إريك في تصريحات نشرتها صحيفة الغاردين البريطانية، إن «الأسلوب البدني والاندفاع القوي الذي يتمتع به المنتخب الكرواتي يتطلب منا أن نقوم بعمل دفاعي أكثر، ولكن هذا لا يعني أننا سنغير أسلوب لعبنا الذي تميزنا به طوال مراحل المونديال».

وأضاف: «اللاعب الكرواتي مودريتش لاعب رائع على صعيد خط الوسط الكرواتي، وقادر على أن يخلق لحظات سحرية، إذ يعد واحداً من أبرز النجوم حتى الآن في كأس العالم، لذا يتعين علينا الحفاظ على سر نجاحنا، وذلك بالقيام بوظائفنا كفريق وأفراد، واحتواء جميع مفاتيح لعب المنتخب الكرواتي، إذ إنه لايزال بإمكاننا اللعب بأسلوب دفاعي، وعلينا أن نكون السباقين في مباراة اليوم في حال أردنا الذهاب بعيداً في مونديال روسيا».

موضحاً: «تميز المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا بأسلوب الضغط على المنافس في ملعبه، وهذا ما يريده المدرب منا، بجانب أننا كلاعبين نؤمن بهذا الأسلوب، خصوصاً أننا نعلم أنها المباراة الأصعب لنا في المونديال، ليس لقوة المنتخب الكرواتي فحسب، بل بسبب الظروف أيضاً، بعد أن لعبنا مباراتين قويتين أمام كولومبيا والسويد، ونحن نعلم أن هناك فترات صعبة، لكننا لا نريد أمام كرواتيا أن نكون في الخلف، بل على العكس تماماً، علينا أن نكون عدائيين في اللعب، وفرض الضغط على المنافس دائماً».

ويدخل المنتخب الإنجليزي، مساء اليوم، في اختبار صعب أمام الطموحات الكرواتية للعبور إلى نهائي مونديال روسيا 2018، خصوصاً أن منتخب الأسود الثلاثة، الذي سجل عودته إلى النصف نهائي منذ ظهوره الأخير في نسخة 1990، أمام فرصة تاريخية بالعبور إلى النهائي، والفوز بالكأس للمرة الثانية عقب لقب نسخة 1966، تقابلها طموحات مشروعة للاعبي كرواتيا بتحقيق الإنجاز الأول تاريخياً، بالوجود في نهائي البطولة.