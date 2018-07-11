راشد عامر: مونديال روسيا أثبت أن الدوري الإنجليزي الأفضل عالمياً

المصدر: محمد فاضل ـــــــ دبي

أكد رئيس قسم المراكز والأكاديميات باتحاد كرة القدم، راشد عامر، أن النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا في 12 مدينة بمشاركة 32 منتخباً، تعتبر الأميز بين نظيراتها من كؤوس العالم السابقة، من نواحٍ عدة، وأن خروج المنتخبات الجماهيرية الفائزة سابقاً باللقب، مثل ألمانيا والأرجنتين والبرازيل كان مستحقاً، وأن الجمهور استمتع بأداء المنتخبات التي تأهلت للأدوار المتقدمة، خصوصاً بلجيكا وكرواتيا وإنجلترا وفرنسا.

وقال عامر إن مونديال روسيا أثبت أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل والأقوى على مستوى العالم، وتفوق بشكل بارز على كل الدوريات، بحكم أن نسبة كبيرة من اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم وحققوا نتائج جيدة وقدموا مستويات متميزة، ينتمون لأندية في الدوري الإنجليزي، منهم 40 لاعباً في المنتخبات الأربع المتأهلة للدور نصف النهائي، هي: بلجيكا وإنجلترا وكرواتيا وفرنسا.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»: «إذا نجح المنتخب الإنجليزي في الفوز ببطولة كأس العالم، فسيكون أول منتخب يتوج بطلاً في ثلاث فئات عمرية على التوالي هي كأس العالم للناشئين وكأس العالم للشباب وكأس العالم للكبار، حيث سبق للمنتخب الإنجليزي أن فاز بكأس العالم للشباب التي أقيمت في كوريا الجنوبية 2017، وكأس العالم للناشئين التي أقيمت في الهند 2017 أيضاً، وهذا الأمر يؤكد مجدداً قوة الدوري الإنجليزي وتميزه».

وسلط راشد عامر الضوء على ملامح أخرى ميزت كأس العالم، أبرزها المردود الفني الجميل للمنتخب البلجيكي، ووصفه بأنه حلاوة البطولة.

الأسلوب الإنجليزي

أكد راشد عامر أن الأسلوب الذي ظهر به المنتخب الإنجليزي وأعمار لاعبيه الصغيرة، تؤكد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غير أسلوب عمله المعتاد في بنائه لمنتخباته إبان النسخ الماضية لكأس العالم، خصوصاً أن منتخبي الشباب والناشئين هم أبطال العالم الحاليون، بمعنى أن عمله الجاد يسود جميع منتخباته، وأن وصول المنتخب الإنجليزي الأول إلى هذه المرحلة المتقدمة من نهائيات كأس العالم ليس بالمفاجأة.

مستويات متقاربة

أكد راشد عامر أن «النسخة الحالية لكأس العالم رسخت مفهوم لا فوارق فنية بين منتخبات كبيرة وأخرى صغيرة، بدليل وصول بلجيكا وإنجلترا وكرواتيا للدور نصف النهائي، وهي منتخبات ليست دائماً مرشحة للوصول للأدوار المتقدمة، قياساً بمنتخبات البرازيل وفرنسا وألمانيا والأرجنتين، وأن المنتخب البلجيكي أكثر من قدم مباريات جميلة، وفي سياق المردود الفني تميزت منتخبات أخرى لم تصل لأيٍّ من الدورين ربع ونصف النهائي، لكنها تميزت بالأداء الجميل، مثل نيجيريا والسنغال واليابان، عكس منتخبات مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين التي ودعت البطولة، دون أن يكون خروجها مفاجئاً.

روح الفريق الواحد

وصف راشد عامر المنتخب الفرنسي بأنه برهن على صحة النهج التكتيكي الذي يرسخ الاعتماد على روح الفريق الواحد، بفضل توزيع الواجبات والمسؤوليات على جميع اللاعبين والانضباط التكتيكي العالي، ووصف اللاعب الفرنسي مبابي بأنه من أبرز إفرازات مونديال روسيا من اللاعبين الصاعدين والموهوبين، معبراً عن تقديره للجهاز الفني للديوك بقيادة ديشامب، الذي نجح ببلوغ الدور نصف النهائي بهدوء وثقة عالية، وأن ما قدمه المنتخب الفرنسي يعطي انطباعاً بأن هذا المنتخب سيتصدر الواجهة في السنوات المقبلة.

بطولة دون مشكلات

وصف راشد عامر النسخة الحالية لكأس العالم بالبطولة الجميلة، بعد أن خلت من المشكلات التنظيمية، ولم تحدث اعتراضات شديدة للغاية على القرارات التحكيمية، ولم تكن هناك إصابات قاسية تسببت في إبعاد لاعبين مؤثرين عن منتخباتهم بشكل نهائي.