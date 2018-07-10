مدرب روسيا يتمنى فوز بلجيكا بالمونديال.. لسبب منطقي!!

المصدر: موسكو-إفي.

يتمنى مدرب منتخب روسيا ستانيسلاف تشرتشيسوف أن يفوز المنتخب البلجيكي بالمونديال الذي تنظمه بلاده.

وقال تشرتشيسوف في مقابلة تلفزيونية بعد خروج فريقه من ربع النهائي أمام كرواتيا "سأدعم البلجيكيين. اعرف مدربهم روبرتو مارتينيز. اتعاطف معه. كنا معا في بروج (بلجيكا) من فترة ليست بعيدة".

وقاد تشرتشيسوف الذي لم يحدد بعد مستقبله مع المنتخب الروسي، الفريق لاول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي لربع النهائي.

وأكد أنه سيتابع "المباريات في التلفاز بعد ذلك كمدرب".

ويطالب معظم اللاعبين وأساطير كرة القدم الروسية والسوفيتية بالتجديد لتشرتشيسوف الذي كان يواجه انتقادات شديدة قبل البطولة بعدما حقق رقما سلبيا بالمباريات التي لم يفز بها المنتخب الوطني بواقع سبع مباريات.

وتمنى تشرتشيسوف أن يصل المنتخب الروسي لأبعد مرحلة ممكنة في بطولة أمم أوربا 2020 التي ستقام في عدة دول بينها روسيا.