عاجل ..سكاي سبورتس: تطورات جديدة في صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكدت شبكة سكاي سبورت البريطانية أن نادي يوفنتوس على وشك الاتفاق على صفقة التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد، وقالت الشبكة في تقرير خاص "من المفهوم أنه قد تكون هناك تطورات كبيرة في الساعات الثماني والاربعين القادمة، مع توقع ريال مدريد اتخاذ قرار نهائي حول كيفية المضي قدما في العرض من يوفنتوس".

ويأمل الفريق الإيطالي في إبرام صفقة بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي سيغادر مدريد بعد تسع سنوات على استاد "برنابيو".

وأكد التقرير أن المحادثات مستمرة بين يوفنتوس ومدريد ووكيل رونالدو، خورخي مينديز، وأشار مينديز في وقت سابق على أن رونالدو سيكون "ممتنا إلى الأبد" إلى مدريد إذا قرر ترك النادي هذا الصيف.

وقال مينديز لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "إذا حدث هذا، فستكون ببساطة مرحلة جديدة، تحد جديد في مسيرته الرائعة".

"إذا ترك كريستيانو رونالدو ريال مدريد، فإنه سيكون ممتناً إلى الأبد للنادي، والرئيس، وجميع المديرين، والطاقم الطبي، وجميع الموظفين دون استثناء، وكذلك جميع مشجعي مدريد في جميع أنحاء العالم".