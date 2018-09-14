نقل مباريات لناديَي الوحدة والعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافقت لجنة دوري المحترفين على الطلب المقدم من شركة نادي الوحدة لكرة القدم، بنقل مباراة الوحدة والوصل المقررة إقامتها في الثامنة والربع من مساء 21 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة لبطولة دوري الخليج العربي، من استاد آل نهيان إلى ملعب مدينة زايد الرياضية، نظراً إلى عدم الانتهاء من أعمال تطوير استاد آل نهيان استعداداً لكأس آسيا 2019.

وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على طلب شركة نادي العين لكرة القدم، بشأن نقل مباراتين ضمن الجولتين الرابعة والسادسة من مسابقة كأس الخليج العربي، أمام كل من الظفرة والإمارات، ومباراة العين ودبا في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، لتقام هذه المباريات على استاد خليفة بن زايد بدلاً من استاد هزاع بن زايد.