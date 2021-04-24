إطلالات متطابقة للأمهات وبناتهن في رمضان

المصدر: الإمارات اليوم

بدأت موضة تطابق الأزياء تشهد اهتماماً متزايداً حول العالم، وتحولت من كونها مقتصرة على التوائم الحقيقية ليتباهى بها الأزواج والأشقاء والوالدين وأطفالهم. ويشمل هذا الاتجاه الجديد في عالم الأزياء الألوان المتناسقة والمطبوعات العصرية.

وفي الحقيقة لا يوجد أجمل من مظهر تناسق أزياء الأم وابنتها، فإذا كنت تخططين لارتداء زي متناسق ومتطابق مع زي طفلك الصغير في موسم الأعياد، فإن مجموعة Matching Moments من «ماكس» تجعل القيام بذلك أسهل. ويقدم خبراء «ماكس» هنا بعض الأفكار الخاصة بالملابس التي ستجعل عملية اختيار الملابس المتطابقة مع ملابس ابنتك الصغيرة سهلة وبسيطة وأنيقة للغاية:

- تتخطى صيحات الموضة والأزياء الأجيال والأعمار، ولهذا يجب أن تكون ملابسك المتطابقة مريحة وأنيقة. ويمكنك اختيار الأزياء ذات المطبوعات الزهرية والتفاصيل المرحة، بما في ذلك القطع اللطيفة والمنقوشة وفساتين الدانتيل الكلاسيكية التي ستستمتع الأمهات والبنات على حد سواء بارتدائها بشكل فردي أو معاً.

- توفر المجموعات المتناسقة من فساتين الدانتيل ميدي طراز A-line الأنيقة بأكمام 3/‏‏4 وتفاصيل ثنيات بالنسبة للأم، وفساتين الدانتيل المتدرج بأكمام قصيرة منفوخة مع ظلال خزامية جميلة بالنسبة للفتيات، إطلالات مثالية ستخطف الأنظار. نحن عادة نحب المظهر المقترن بالتفاصيل الأنثوية لإضفاء لمسة من الأناقة.

- يمكن للأمهات اختيار فساتين ملفوفة طراز A-line بأكمام طويلة وتفاصيل مكشكشة وفساتين متناسقة بأكمام كاب للبنات، ما يجعلها أنيقة وعملية لكل من الأم وابنتها.

- خيار رائع آخر هو فستان ميدي طراز A-line وأكمام طويلة للأم وفستان بلا أكمام برقبة دائرية للفتيات، مع مطبوعات الأزهار الساحرة وظلال الباستيل المثالية لفصل الصيف.