«خيوط الأحلام» تنسج سحرها من مانيلا إلى اليابان

لم تكن منصة أسبوع طوكيو للموضة مجرد محطة جديدة لثلاثة من أبرز مصممي الأزياء الفلبينيين، بل تحولت إلى مساحة للحوار الثقافي بين الفلبين واليابان، عبر عرض «Threads of Dreams - خيوط الأحلام» الذي جمع المصممين ريت إيالا، جاغي غلارينو، وجوي سامسون في تقديم مشترك لمجموعات ربيع وصيف 2027.

حمل «خيوط الأحلام» دلالة تتجاوز الموسم والأزياء نفسها، إذ أقيم احتفاءً بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفلبين واليابان. ولهذا صُمم العرض ليكون مساحة لاستكشاف التاريخ والذاكرة والحرف اليدوية والقواسم الثقافية التي نشأت بين البلدين عبر عقود من التواصل والتبادل.

استند المصمم ريت إيالا إلى ذكريات والدته عن رحلة إلى اليابان، واستعاد في تصميماته تأثيرات مستوحاة من المنسوجات اليابانية القديمة، ومنها الكيمونو، إلى جانب خامات وتفاصيل تستحضر مفهوم إعادة الاستخدام.

أما جاغي غلارينو فذهب إلى اتجاه أكثر حيوية، مستلهماً ألواناً نابضة تستحضر طيور المناطق الاستوائية، مع حضور لافت لإكسسوارات مستوحاة من الموز. وبهذه المقاربة بدت الهوية الفلبينية أكثر وضوحاً من خلال الطبيعة واللون والرموز اليومية.

في المقابل قدم جوي سامسون رؤيته للعلاقة بين البلدين من خلال إشارات بصرية إلى اليابان، بينها المظلات التقليدية، ومن خلال فساتين عصرية تستفيد من منسوجات مستوحاة من الكيمونو وتفاصيل تذكر بأشرطة «الأوبي» التقليدية.