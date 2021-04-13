دبي تتزيّن بالأضواء فرحة بالشهر الفضيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستكون دبي نابضة بالحياة، بما في ذلك الزينة والزخارف المذهلة ثلاثية الأبعاد، والأعلام التي تعرض شخصيتي مدهش ودانا المفضلتين لدى الجميع. وستتم إضاءة الزينة عند غروب الشمس، حيث ستكتسي 150 شجرة نخيل بأضواء رائعة، في حين سيتم تركيب 20 مجسماً ضوئياً ثلاثي الأبعاد في 12 موقعاً رئيساً، كما سيتم وضع 370 علماً فوق جسر آل مكتوم، وجسر القرهود، وجسر الخليج التجاري، لنشر رسالة رمضان في دبي.

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة رائعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية، وتجارب المأكولات والمشروبات التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتعكس تراث المدينة، إضافة إلى ما تقدمه من عروض التجزئة والترفيه خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام. وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الأنشطة التي تسلّط الضوء على المناسبات العائلية، وتجارب تناول الطعام، والأجواء التي تميز الشهر الفضيل. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تتجلى مكانة دبي كوجهة عالمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتشارك سكان المدينة، الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية وثقافة متنوعة، ويعتبرون دبي موطناً لهم، روح التعاون والعمل الجماعي وعمل الخير والتسامح. فيما تقدم أجندة الفعاليات لسكان المدينة وزوارها نظرة شاملة حول المعنى الحقيقي للشهر الكريم، من خلال تجارب تقليدية متميزة، تشمل قطاعات التجزئة والمأكولات والمشروبات والترفيه الفريدة من نوعها في المدينة».

150

شجرة نخيل بأضواء رائعة.

20

مجسماً ضوئياً ثلاثي الأبعاد.

- المنشآت الفندقية تقدم باقات خاصة للإقامة خلال شهر رمضان.