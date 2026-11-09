«حديقة الأعلام» تحتفي بمحمد بن راشد بلوحة وطنية تُشكّلها نحو 10 آلاف علم

في رسالة محبة ووفاء لقائدٍ كرّس رؤيته وجهوده لرفعة دولة الإمارات وبناء مستقبلها، أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق النسخة الثالثة عشرة من "حديقة الأعلام"، التي تحتفي هذا العام بـ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفاءً بإرثه القيادي والإنساني الذي ألهم الأجيال وجعل الطموح والتميز وصناعة المستقبل قيماً راسخة في المجتمع الإماراتي.

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني التي ينظّمها براند دبي بالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، لتمنح المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة مساحة مشتركة للاحتفاء بعلم الدولة ومسيرة الاتحاد، والتعبير عن التقدير لقيادةٍ تواصل البناء على إرث المؤسسين، وترسيخ مكانة الإمارات وطناً للفرص والإنجاز والأمل.

وتجتمع في الحديقة نحو 10 آلاف علم لدولة الإمارات لتشكّل صورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في لوحة وطنية ضخمة تمتد على مساحة 5,400 متر مربع، بأبعاد تبلغ 60 متراً طولاً و90 متراً عرضاً، في تعبير إبداعي يجمع رمزية العَلَم ومشاعر الاعتزاز بقائدٍ جعل خدمة الوطن والإنسان جوهر رؤيته ونهج عمله.

وتستقبل الحديقة زوّارها في موقعها الدائم بمنطقة الشاطئ في أم سقيم 2 بدبي، من نوفمبر الجاري وحتى 10 يناير 2027، لتقدّم تجربة وطنية وفنية تُضاف إلى المشهد الاحتفالي للإمارة، وتتيح لجمهورها من مختلف الثقافات والأجيال مشاركة معاني الوفاء والانتماء.

رسالة وفاء وعرفان

وفي هذه المناسبة، قالت شيماء السويدي، مدير براند دبي: "تحتفي حديقة الأعلام هذا العام بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مؤكدة بأن "براند دبي" تستلهم إبداعاتها من رؤيه سموّه التي تؤكد بأن الإبداع قادر على التعبير عن هويتنا وقيمنا، وتقديم قصتنا الوطنية بصورة تصل إلى مختلف الثقافات والأجيال.

وتابعت السويدي: "تمثل الحديقة إحدى مبادرات "براند دبي" التي توظّف الإبداع لتحويل المساحات العامة إلى تجارب تحمل رسائل وطنية ومجتمعية. ونتطلع من خلال هذه النسخة إلى منح المواطنين والمقيمين وزوّار دبي مساحة مشتركة للاحتفاء بالإمارات وعلمها وقيادتها، والتعرّف إلى القيم التي تقوم عليها مسيرتها".

معْلَم وطني يجمع الناس

من جانبها، قالت مهرة اليوحة، عضو اللجنة التنظيمية لفعاليات الشهر الوطني في دبي: "رسّخت حديقة الأعلام حضورها موعداً سنوياً يرتبط في ذاكرة الجمهور بالمناسبات الوطنية، ويجمع العائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين وزوّار دبي. وتكتسب نسخة هذا العام مكانة خاصة باحتفائها بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تجاوز أثر رؤيته حدود الإمارات، وألهمت مبادراته وتجربته في القيادة والتنمية مجتمعات عديدة حول العالم".

الإبداع في خدمة الهوية الوطنية

وتواصل "حديقة الأعلام" عبر نسخها المتعاقبة توظيف الإبداع للاحتفاء بالرموز الوطنية، وربط المناسبات بمعانيها في وجدان المجتمع. ويعكس تنظيمها ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني حرص براند دبي على تقديم مبادرات تجعل المساحات العامة ملتقىً للتفاعل والمشاركة، وتعبّر عن هوية الإمارات وقيمها بأساليب تصل إلى جمهور متنوع.