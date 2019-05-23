«بلس 95».. بنكهة رمضانية وبرامج جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

طرحت إذاعة بلس 95، أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية في الشارقة، حزمة برامجية جديدة ومتميزة، تشتمل على باقة من البرامج الاجتماعية والتثقيفية، التي تتيح للمستمعين الفرصة لطرح تساؤلاتهم حول الشهر الكريم، والتعرّف عن كثب الى قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف خلال شهر الصوم.

وتتنوع برامج الإذاعة وفواصلها بين الاجتماعية المستندة إلى تعاليم الإسلام السمحة، والداعية إلى التسامح والإيجابية، وتبث الإذاعة بين البرامج العديد من الفقرات والفواصل، من بينها فقرة «انعكاسات رمضانية»، التي تقدّم أحاديث ملهمة ومؤثرة عن أخلاقيات الإسلام في التربية، والتعامل والتواصل، والعلم، وقيم الاحترام، والتسامح.

تبث الإذاعة «أكلات الشعوب في رمضان»، وهي فقرات تسلط الضوء على الأطباق المميزة التي تقدم خلال شهر رمضان المبارك في عدد من الدول الإسلامية، إلى جانب فقرة «بهجة رمضان»، التي تطرح أحاديث عامة عن شهر رمضان الكريم، تعرّف المستمعين بفضائله، وماذا يعني هذا الشهر للمسلمين، من خلال بثّ الأحاديث المبسطة لتجذب وتثقف المستمعين غير العرب في هذا الشهر الكريم.

وقال مدير إذاعة بلس 95، سيف الشلال: «تسعى الإذاعة إلى نقل صورة الدين الإسلامي بشكل مثالي من خلال بث البرامج الرمضانية والاجتماعية والدينية للمستمعين غير الناطقين باللغة العربية، لنعرّفهم بفضائل الشهر الكريم، لذا خصصنا تحديثات جديدة على البرامج والفواصل والموسيقى لتتناسب مع ذائقة المستمعين خلال الشهر، وتعرّف بشكل مثالي بروحانيته».

وتتميز الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة بلس 95 بالتنوع في الطرح الذي يتماشى مع ذائقة المستمعين العرب والأجانب على حد سواء، وحرصاً منها على مواكبة الشهر الكريم غيرت الإذاعة مواعيد بث مجموعة من البرامج المهمة، مثل برنامج «مورنينغ مجلس» الذي سيذاع من الساعة 8 -10 صباحاً، كما ستبث الإذاعة برنامج «لايف بيتس» في الفترة من الساعة 10- 12 ظهراً، فيما تبث برنامج «يلا هوم» من الساعة 3 -5 عصراً، وبرنامج «فيوتشر تولك»، من الساعة 2-3 بعد الظهر. وستطلق الإذاعة وللمرة الأولى ضمن دورتها البرامجية الرمضانية برنامج «إيفنينغ كرك»، الذي تقدمه عائشة المازمي، وميخائيل عطية، وهو برنامج حواري شبابي يذاع يومياً من الساعة 9-10 مساءً، ويتناول الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية.