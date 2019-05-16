«جاري فطورك علينا».. مبادرة تستعيد عادات رمضان في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلق مجلس عجمان للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة «جاري فطورك علينا» التي تهدف الى إحياء العادات القديمة من خلال تبادل الإفطار بين جيران الحي الواحد. وأقام المجلس المبادرة في حي الرقايب السكني الجديد في إمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومدرسة الحكمة، ومطعم ومطبخ مشيرف الشعبي.

تهدف المبادرة إلى إحياء الموروث الشعبي القديم، فمع تطور الحياة، وانتقال الأسر من الفرجان القديمة إلى المناطق الأكثر عمراناً، تغيرت هذه العادات التي كان يحرص الأهالي عليها، وهي تبادل الإفطار بين الجيران، ذلك التقليد الجميل الذي كان يشعر أهالي الحي بأنهم أسرة واحدة، لاسيمـا خـلال شـهر رمضان المبارك.

ويتطلع مجلس عجمان للشباب من مبادرة «جاري فطورك علينا» الى تعزيز الترابط بين سكان المنطقة الواحدة، ونشر عدد من المبادئ الاجتماعية والأخلاقية عند الكبار والصغار، وذلك من خلال نشر المحبة بين أطفال المنطقة الواحدة.

وأكدت مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، منى المطروشي، أن عادة تبادل الإفطار بين الجيران قبل الفطور في رمضان من العادات التي تعكس المودة والاحترام المتبادل بين الجيران، وهذه العادة تتفاوت بين منطقة وأخرى وحي وآخر.

وأكدت المدير التنفيذي لمدارس الحكمة، عائشة المطوع «هدفنا ترسيخ التراث الإماراتي العريق الذي نعتز به جميعاً ونفخر، الذي يزخر بمخزون تاريخي وثقافي وإنساني».