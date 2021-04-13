«حميد الخيرية» توزّع المير الرمضاني على 1500 أسرة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تنفذ مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مشروع المير الرمضاني لعام 2021، الذي شمل مستحقيه في عجمان بقيمة وصلت إلى مليون و500 ألف درهم، وزعت على 1500 أسرة.

وأشارت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام المؤسسة إلى توزيع بطاقات المير الرمضاني، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات لدعم الجهود عبر متطوعي حملة مدينتك تناديك لتسليمها إلى مستحقيها في منازلهم.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي استعداد المؤسسة لدعم جهود الدولة عبر دوائرها المختلفة، والتي برزت خلال مشروع المير الرمضاني الذي قدم فيه 15 متطوعاً أسهموا في التواصل مع المستفيدين للوصول إلى موقع المستفيد وتسليمه بطاقة المير الرمضاني.