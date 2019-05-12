مضاعفات مرضية تهدد حياة «أم أحمد»

المصدر: صبيحة الكتبي - العين

أصيبت «أم أحمد» بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي التخثري المزمن منذ ست سنوات، وتزايدت مضاعفات هذا المرض في الفترة الأخيرة، ما سبب لها العديد من المشكلات الصحية منها ضيق النفس، والإعياء، والسعال الجاف، والإغماء أو فقدان الوعي، وحالياً بحاجة إلى أدوية خاصة لعلاجها في مستشفى توام بالعين، تبلغ كلفتها 35 ألفاً و296 درهماً شهرياً، وبكلفة إجمالية 211 الفاً و776 درهماً لمدة ستة أشهر، والمشكلة أن إمكانات زوجها المالية لا تسمح له بتدبير هذا المبلغ الكبير، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف علاج زوجته، لخوفه الشديد من تعرض حياتها للخطر.

وأكدت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى توام بالعين، والتي حصلت عليها «الإمارات اليوم» أن المريضة مصرية تبلغ من العمر 39 عاماً، أدخلت إلى المستشفى تعاني من وجود ضيق شديد في النفس، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبينت إصابتها بمرض يسمى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي المزمن.

وأضافت التقارير أن المريضة تعاني أيضا من مرض مزمن في ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وتحتاج الى أدوية خاصة، إذ تبلغ كلفة هذه الأدوية شهرياً 35 ألفاً و296 درهماً، للسيطرة على هذا المرض، لأنه يهدد حياتها بالخطر، ولكن إمكانات زوجها المالية لا تسمح له بتدبير تكاليف علاجها، وينتظرون من يمد لهم يد العون والمساعدة في سداد تكاليف علاجها.

ويروي زوج المريضة (أم أحمد) قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً إن حالتها الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الاخيرة، إذ أصيبت بضيق حاد في النفس، وعدم القدرة على التنفس او التحرك بشكل طبيعي، وعدم وضوح الرؤية وفقدانها للوعي، وشعورها الدائم بالتعب والإرهاق.

وأضاف: «نتيجة تدهور وضعها الصحي، أخذتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بالعين، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتها، طلب منها إجراء فحوص وتحاليل وأشعة مقطعية، وقد أظهرت الفحوص أنها تعاني ارتفاع ضغط شريان الدم الرئوي المزمن، ادى الى إصابتها بهذه الأعراض من ضمنها ضيق شديد في التنفس».

وتابع زوجها أنه «بعدها قرر الطبيب إعطاءها أدوية خاصة ومسكنات للسيطرة على هذا المرض المزمن، وواظبت زوجتي على تناول أدويتها بشكل مستمر، حتى استقرت حالتها الصحية، حيث كان لدينا بطاقة (عونك) وانتهت صلاحيتها، وتم رفض تجديدها بحجة أنها لا تعتبر من أصحاب الهمم، وكانت زوجتي تعالج بشكل مجاني».

وتابع زوج المريضة (أم أحمد): «تكاليف علاج زوجتي في مستشفى توام بالعين 35 ألفاً و296 درهماً شهرياً، وأنا عاجز تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من تكاليف أدوية زوجتي، حيث إنني المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل مندوباً في شركة خاصة».

وأضاف زوج المريضة أنه يستلم 5000 درهم راتباً شهرياً، يدفع للإيجار 1500 درهم شهرياً، وبقية الراتب لمتطلبات حياته اليومية، وهو الآن عاجز تماماً عن دفع تكاليف علاج زوجته، ويناشد أن تمتد إليه أيادي أهل الخير، لمساعدتهم على تدبير تكاليف الأدوية الخاصة لإنقاذ حياة زوجته من الخطر.

• المريضة تعاني من ضيق النفس، والإعياء، والسعال الجاف، والإغماء أو فقدان الوعي.