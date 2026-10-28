«أبوميار» يحتاج إلى 350 ألف درهم لإجراء عملية زراعة نخاع العظم

يعاني (أبوميار - سوري - 51 عاماً) سرطان الدم النخاعي الحاد، ويحتاج إلى 350 ألف درهم لتغطية تكاليف عملية زراعة نخاع العظم، واستكمال علاجه، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج، نظراً إلى محدودية قدرته المالية.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى برجيل في أبوظبي، أن المريض يعاني سرطان الدم النخاعي الحاد، ضمن فئة الخطورة المتوسطة، وخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي، وأظهرت فحوصه الأخيرة استجابة جيدة، وحالته الصحية مناسبة حالياً للزراعة، مع توافر شقيق متبرع مطابق، مشدداً على ضرورة الإسراع في إجراء العملية للاستفادة من الاستجابة الحالية وتقليل مخاطر عودة المرض، موضحاً أن زراعة الخلايا الجذعية ضرورة طبية وليست إجراءً اختيارياً.

وروى (أبوميار) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته، قائلاً: «أعمل في الدولة منذ عام 1999، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 12 ألف درهم، وتعمل زوجتي براتب 4500 درهم، ونعيل أبناءنا الثلاثة، وتمكنا طوال السنوات الماضية من توفير احتياجات أسرتنا من المسكن والمأكل والتعليم».

وأضاف: «بدأت معاناتي، في يونيو الماضي، بارتفاع درجة الحرارة والتعرق ليلاً، واعتقدت أنها وعكة عابرة، لكن استمرار الأعراض دفعني إلى مراجعة مستشفى قريب من منزلي في الشارقة، حيث خضعت لفحوص كشفت اضطرابات في أعداد خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وأبلغني الأطباء بإصابتي بسرطان الدم، فكان الخبر صدمة لي ولأسرتي».

وتابع: «توجهت إلى مستشفى دبي للتأكد من التشخيص، وأكدت الفحوص إصابتي بسرطان الدم النخاعي الحاد، وبدأت جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، وتكفل التأمين الصحي بتكاليف علاجي وإقامتي حتى تحسنت حالتي، لكن الأطباء أكدوا ضرورة زراعة نخاع العظم في مستشفى برجيل بأبوظبي».

وقال: «أظهرت الفحوص أن شقيقي هيثم متبرع مطابق لي، وأبدى استعداده للتبرع، فعاد إليّ الأمل، لكن فرحتي لم تكتمل بعدما علمت بكلفة العملية، وعدم تغطية التأمين لها».

وأوضح أن دخله وزوجته، البالغ 16 ألفاً و500 درهم شهرياً، يُنفق على الالتزامات المعيشية ومتطلبات الأبناء، ولا يمكنهما تدبير كلفة الزراعة، مضيفاً: «أخشى عودة المرض بعدما قطعت شوطاً طويلاً في العلاج، وأتمنى استكماله والعودة إلى حياتي الطبيعية ورعاية أبنائي».

وناشد (أبوميار) أهل الخير مساعدته في تدبير تكاليف العملية حتى يتمكن من استكمال علاجه وتجاوز محنته الصحية.