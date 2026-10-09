متبرع يسدد 15 ألف درهم كلفة علاج «عبدالكبير»

سدّد متبرع 15 ألف درهم كلفة الفحوص الطبية والأدوية التي يحتاج إليها مريض السرطان (عبدالكبير)، بعدما نشرت «الإمارات اليوم» قصة معاناته أخيراً.

ويعاني (عبدالكبير) ابيضاض الدم النقوي المزمن منذ عام 2011، كما يعاني أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون، وهو يتلقى علاجه بمستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وأعرب (عبدالكبير) عن سعادته بوصول المساعدة، مؤكداً أنها خففت عنه عبئاً يفوق قدرته المالية، ويمنعه من استكمال الفحوص والحصول على الأدوية التي يحتاج إليها، وقال: «أشكر المتبرع الذي وقف إلى جانبي في هذه الظروف الصعبة، وأسأل الله أن يجزيه خيراً، ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته»، وأضاف أن المساعدة أعادت إليه الأمل بمواصلة العلاج، وخففت عنه مشاعر القلق من عدم القدرة على تأمين احتياجاته الطبية، ويعاني (عبدالكبير) سرطان الدم منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من أن التأمين الصحي يغطي كلفة بعض أدوية السرطان، إلا أنه احتاج إلى فحوص ومتابعة وعقاقير خاصة، تبلغ كلفتها 15 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية، إذ يعمل مزارعاً، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1000 درهم، يرسل منه 700 درهم إلى أسرته التي تعيش في بنغلاديش لتأمين احتياجاتها الأساسية، ولا يتبقى له من الراتب سوى 300 درهم للإنفاق على نفسه وتلبية احتياجاته اليومية، وهو لا يكفي لادخار كلفة الفحص والأدوية، وقال: «حاولت الموازنة بين متابعة رحلة علاجي في المستشفى وإعالة أسرتي في بلدي، لكن دخلي المحدود جعل توفير المبلغ المطلوب أمراً صعباً جداً، ولذلك ناشدت أهل الخير من ميسوري الحال مساعدتي على سداد المبلغ لاستكمال العلاج».

وأشار إلى أنه حصل خلال السنوات الماضية على مساعدات من أهل الخير والجمعيات الخيرية، كان لها دور كبير في توفير احتياجاته العلاجية، معرباً عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه وخفف عنه أعباء المرض.