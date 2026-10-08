«عبدالكبير» يحتاج إلى 15 ألف درهم لمواصلة علاج سرطان الدم

يعجز (عبدالكبير - بنغلاديشي - 55 عاماً) عن سداد 15 ألف درهم كلفة فحوص طبية وأدوية وعقاقير لمواصلة علاجه من سرطان الدم، كون ظروفه المالية تحول دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وبحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، فإن المريض أصيب بسرطان الدم (ابيضاض الدم النقوي المزمن) منذ عام 2011، كما يعاني السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون.

وأوضح التقرير حاجته إلى إعادة إحدى الفحوص الطبية لمتابعة استجابته للعلاج، فضلاً عن حاجته إلى أخذ الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة.

وقال (عبدالكبير) لـ«الإمارات اليوم»: «أعاني سرطان الدم منذ سنوات طويلة، وأواصل تلقي العلاج والمتابعة الطبية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعلى الرغم من أن التأمين الصحي يغطي بعض أدوية السرطان، إلا أنني أحتاج إلى فحوص وعقاقير خاصة، تبلغ كلفتها 15 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق قدرتي المالية».

وأضاف: «أعمل مزارعاً في أبوظبي، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1000 درهم، أرسل منه 700 درهم إلى أسرتي في بنغلاديش لتأمين احتياجاتها، ولا يتبقى لي سوى 300 درهم لتلبية احتياجاتي اليومية، ولا أستطيع ادخار ما يكفي لسداد كلفة الفحص والأدوية».

وتابع: «أحاول الموازنة بين متابعة علاجي وإعالة أسرتي، لكن دخلي المحدود يجعل توفير المبلغ المطلوب أمراً صعباً، ولذلك أحتاج إلى من يمد لي يد العون ويساعدني على استكمال العلاج».

وأشار إلى أنه حصل خلال السنوات الماضية على مساعدات من أهل الخير والجمعيات الخيرية، حيث أسهمت في توفير احتياجاته العلاجية، معرباً عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه وخفف عنه أعباء المرض.

ويناشد المريض أصحاب القلوب الرحيمة توفير المبلغ المطلوب لمواصلة علاجه من السرطان الدم.

المريض:

• أعمل مزارعاً في أبوظبي، براتب شهري 1000 درهم، أرسل منه 700 درهم إلى أسرتي في بنغلاديش لتأمين احتياجاتها، ولا يتبقى لي سوى 300 درهم.