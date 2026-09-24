«فرزانة» تحتاج إلى 45 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

تعاني (فرزانة – هندية – 36 عاماً) سرطان الدم اللمفاوي الحاد منذ عام 2024، وتحتاج إلى 45 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي واستكمال جلساتها وأدويتها العلاجية، إلا أنها تمر بظروف مالية صعبة تحول دون قدرتها على تدبير المبلغ المطلوب، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي التابعة لشركة (صحة)، بأن المريضة خضعت لخطة علاجية مكثفة تضمنت ست جلسات علاج كيماوي، وعند استجابة جسدها للعلاج بدأت في مرحلة العلاج الوقائي للمرض.

وأوضح التقرير أنها خضعت بعد ذلك لأربع جلسات إضافية إلى جانب العلاج الكيماوي داخل القناة الشوكية، كما تلقت 13 جلسة علاج إشعاعي، انتهت في سبتمبر 2025، وأظهر الفحص الأخير في أكتوبر من العام نفسه نتيجة سلبية.

وتروي المريضة قصة معاناتها، قائلةً: «في ديسمبر 2024 تعرضت لنزيف حاد، فذهبت إلى عدد من المستشفيات الخاصة القريبة من المنزل، وخضعت لتحاليل وفحوص طبية عدة، أظهرت إصابتي بسرطان الدم اللمفاوي».

وأضافت: «بعد التأكد من مرضي، نُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لإجراء فحوص أكثر دقة، وهناك أكد الفريق الطبي إصابتي بالمرض، حيث أظهرت نتائج خزعة نخاع العظم وجود خلايا سرطانية»، مشيرة إلى أنها مكثت في المستشفى نحو 20 يوماً لتلقي جلسات العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتابعت: «خلال الأعوام الماضية واصلت رحلة علاجي، وتمكنت من الحصول على الجلسات اللازمة بفضل مساعدات الجمعيات الخيرية وتبرعات أهل الخير، كما تحمّل التأمين الصحي كلفة بعض الأدوية والجلسات».

واستطردت: «أصبحت الآن مهددة بتوقف العلاج بسبب انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، ولست قادرة على تحمل كُلفة تجديدها المقدرة بـ45 ألف درهم، بسبب ظروفي المالي الصعبة».

وقالت إنها «تعمل طباخة في الدولة منذ أكثر من 15 عاماً، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1000 درهم، ترسل نصف المبلغ شهرياً إلى والدتها وأشقائها في الهند، لمساعدتهم على تدبير احتياجاتهم المعيشية، والباقي لا يكاد يلبي متطلباتها الشخصية».

وأعربت عن قلقها من انتكاسة حالتها من جديد حال التأخر عن الحصول على الأدوية والعقاقير والجلسات العلاجية المطلوبة، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تدبير كُلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي.

المريضة:

• أعمل طباخة في الدولة منذ أكثر من 15 عاماً، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1000 درهم، وأرسل نصف المبلغ إلى والدتي وأشقائي في الهند.