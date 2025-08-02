حريق يستهدف خط سكة حديد في ألمانيا

وقع هجوم عن طريق حريق متعمد آخر على خط سكك حديد حيوي في مدينة دسلدورف الألمانية. وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، أن العبوة الحارقة مصنوعة من نوع العبوة نفسها التي اكتُشفت أول من أمس، وقد تسببت في مزيد من الأضرار. وأدى حادث الخميس الماضي إلى إغلاق خط سكة حديد رئيس بين مدينتي دوسلدورف ودويسبورغ الواقعتين غرب البلاد. واندلع الحريق في قناة كابلات تُعدّ جزءاً من نظام الإشارات. ووفقاً للمحققين، فإن الحريق كان مُتعمّداً. وبعد ساعات من وقوع الحريق، نُشرَت رسالة تُعلن المسؤولية عن الحادث على منصة «إنديميديا» اليسارية. وفي هذه الرسالة، يعلن أحد أعضاء جماعة «كوماندو أنجري بيردز» مسؤوليتهم عن الجريمة.