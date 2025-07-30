تركيا تطالب العراق بالاستخدام الكامل لخط النفط

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إنه يجب أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين تركيا والعراق آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بين البلدين، وذكرت أنقرة أن الاتفاقية، المستمرة منذ عقود وتغطي خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي، سينتهي أجلها في يوليو 2026.

وأضاف بيرقدار، وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية، أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاقية «آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط».

من جانبه، قال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل التعاون في النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.