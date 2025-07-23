تراجع احتمال التوصل إلى اتفاقية مؤقتة بين الهند وأميركا

قال مصدران حكوميان هنديان إن احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مؤقتة بين الهند والولايات المتحدة، قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن، في الأول من أغسطس المقبل، تضاءلت، مع استمرار تعثر المحادثات حول خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية نسبتها 26% على الواردات الهندية، في أبريل الماضي، لكنه علق التنفيذ مؤقتاً لإتاحة الفرصة لعقد محادثات، والموعد النهائي لانتهاء سريان هذا التعليق هو الأول من أغسطس 2025.

وعاد الوفد التجاري الهندي بقيادة كبير المفاوضين، راجيش أجراوال، من واشنطن بعد جولة خامسة من المحادثات من دون إحراز أي تقدم يذكر.

وقال أحد المصادر: «التوصل إلى اتفاقية مؤقتة قبل الأول من أغسطس يبدو صعباً، رغم تواصل عقد المناقشات عن بُعد»، متوقعاً أن يزور وفد أميركي نيودلهي قريباً لمواصلة المفاوضات.

وتعثرت المحادثات بسبب رفض نيودلهي تحرير قطاعَي الزراعة والألبان، بينما ترفض واشنطن طلب الهند تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم والسيارات.

ويتمسك المسؤولون الهنود بأمل التوصل إلى اتفاقية أشمل، بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بما يتماشى مع ما اتفق عليه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وترامب، في فبراير.