رئيس جنوب إفريقيا يلغي ارتباطاته العامة لأسباب صحية بعد عودته من الهند

ألغى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا ارتباطاته العامة عقب عودته من قمة مجموعة بريكس في الهند، حسبما أعلن مكتبه الأربعاء مشيرا إلى أسباب صحية.

ويأتي غياب رامابوزا في وقت لا يزال نائبه بول ماشاتيله يتعافى من إجراء طبي بسيط، ما يعني غياب أبرز قيادتين في البلاد عن المهام العامة.

وعاد رامابوزا (73 عاما) من قمة "بريكس" في الهند الاثنين، ونصحه أطباؤه بضرورة الراحة والتعافي، حسبما أعلنت الرئاسة.

وكان قادة مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قد اختتموا الأحد قمة استمرت يومين في نيودلهي، تناولت النمو العالمي الشامل والشرق الأوسط.

وقال مكتبه في بيان "طلب الرئيس من الوزراء المعنيين، حيثما كان ذلك ممكنا، تمثيله في الفعاليات والارتباطات المقررة".

من جانبه، صرح ماشاتيله الثلاثاء بأنه "يستعيد عافيته يوما بعد يوم".

وقال ماشاتيله "بناء على نصيحة أطبائي، سأواصل الراحة إلى أن أتلقى توجيهات بخلاف ذلك، فيما يواصل فريق مكتبي الكفؤ العمل والاضطلاع بالمسؤوليات المفوضة إليه، بالتعاون مع جهات معنية أخرى في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاعات أخرى".