دراسة: جبال الهيمالايا تقترب من نقطة تحول حرجة

أظهرت دراسة ​نُشرت أخيراً، أن جبال الهيمالايا تقترب ‌من ​نقطة تحول حرجة، حيث تذوب الأنهار الجليدية بوتيرة أسرع مما كان عليه الوضع قبل عقد.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب انهيار جليدي في جبال الهيمالايا، وقع أواخر أغسطس الماضي، على الحدود بين نيبال والتبت، وأدى إلى سلسلة من الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة في الوديان الواقعة أسفله.

وجرى تأكيد مقتل ‌ما لا يقل عن 1300 شخص، وفقدان أكثر من 5300 في أنحاء نيبال ومنطقة التبت ‌الصينية.

وأظهرت الدراسة أن انكماش الأنهار الجليدية ‌يخلف وراءه بحيرات جليدية غير مستقرة لا ‌يفصلها عن الانهيار ‌سوى القليل من الصخور والجليد المتناثر فوق الوديان التي يعيش ​فيها ملايين الأشخاص.

ووفقاً للدراسة، ​تسارعت وتيرة فقدان الكتلة الجليدية في الهيمالايا خلال العقود القليلة الماضية.

ولا يخضع للمراقبة الميدانية حالياً سوى 21 نهراً جليدياً ​من أصل نحو 40 ألف نهر جليدي في منطقة هندوكوش الهيمالايا، وهي سلسلة جبلية شاسعة تمتد عبر ثماني دول من أفغانستان إلى ميانمار.

وجرى تصنيف نحو 200 بحيرة جليدية في الهند على أنها عالية الخطورة، وصُنفت 56 منها ضمن فئة «الخطر الشديد»، ما يعني أن ملايين السكان في المناطق الواقعة أسفل مجاري الأنهار معرضون للخطر. ورغم أن منطقة ​الهيمالايا تشكل نحو 18% من أراضي الهند، فإنها تشهد نحو 35% من الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد.