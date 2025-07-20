الصين لن تتسامح مع تهريب المعادن الاستراتيجية

تعهدت السلطات الصينية بعدم التسامح مطلقاً مع تهريب المعادن الاستراتيجية، وقالت إنها ستعزز سبل إنفاذ القانون للقيام بحملات تستهدف الشحنات غير القانونية والنقل غير المصرح به للتكنولوجيا ذات الصلة.

وفي اجتماع عقد أمس، ألقى مكتب التنسيق الصيني ومراقبة الصادرات الضوء على الحالات الأخيرة لتهريب المعادن الحساسة التي تشمل كشوفاً مزورة وعمليات إعادة الشحن عبر دول ثالثة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية.

واستغلت الصين هيمنتها في إنتاج المعادن النادرة في خضم حربها التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.