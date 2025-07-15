إطلاق مدارس مجانية في إندونيسيا

امرأة تحتضن ابنتها قبل الالتحاق بمدرستها في إندونيسيا. وبدأت «مدارس الشعب»، المنتشرة في 63 مدينة في إندونيسيا، عملياتها في 14 يوليو 2025، وتم تحديد أكثر من 200 موقع محتمل لإنشاء هذه المدارس، ضمن برنامج يهدف إلى توفير تعليم مجاني وعالي الجودة للأطفال من الأسر المحرومة اقتصادياً. وسيتم إيواء الطلاب المسجلين بمدارس الشعب في مساكن داخلية، ومع ذلك يرى المراقبون أن المفهوم الذي تقترحه الحكومة من خلال هذا البرنامج يُمثّل شكلاً من أشكال الفصل الاجتماعي في التعليم. رويترز