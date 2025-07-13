سلوفاكيا تسعى للتوصل لحل بشأن الغاز الروسي

قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أمس، إن بلاده تسعى إلى التوصل لحل بشأن الحصول على ضمانات ضد تأثير التوقف المعتزم في واردات الغاز الروسي، وهو شرط لدعم حزمة الاتحاد الأوروبي الـ18 من العقوبات ضد روسيا، بحلول الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي للصحافيين في براتيسلافا إنه ناقش المسألة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، صباح أمس، ووصف المحادثات بأنها «صعبة للغاية»، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

يشار إلى أن سلوفاكيا تعارض خطط بروكسل بوقف عقود إمدادات الغاز مع روسيا تماماً بداية من عام 2028.