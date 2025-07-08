حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 80 قتيلاً

تجاوزت حصيلة فيضانات تكساس في الولايات المتحدة 80 قتيلاً، وهي مرجحة للارتفاع، في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية تراجع الأمل في العثور على 10 فتيات مازلن في عداد المفقودين.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيزور المنطقة الجمعة «على الأرجح»، وقال لصحافيين من نيوجيرسي قبل الصعود إلى طائرته عائداً إلى واشنطن: «هذه كارثة لم نشهد مثلها منذ 100 عام، ورؤية ما يحصل أمر فظيع».

ورفض الرئيس الأميركي أي رابط بين الاقتطاعات في ميزانية هيئات الأرصاد الجوية الوطنية، والحصيلة البشرية المرتفعة في هذه المنطقة السياحية التي يرتادها الكثير من الناس، ورد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إعادة توظيف أشخاص سُرّحوا من هذه الأجهزة بقوله: «لا أظن ذلك». وشكا سكان، خلال نهاية الأسبوع، عدم تلقيهم تحذيرات مبكرة من احتمال حصول فيضانات، وفي مقاطعة «كيرن» الأكثر تضرراً في المنطقة، بلغ عدد القتلى 68، هم 40 بالغاً و28 طفلاً، بحسب مسؤول الشرطة لاري ليثيا.

وأوضح المسؤول خلال مؤتمر صحافي أن من أصل نحو 750 فتاة مشاركة في مخيم صيفي مسيحي على ضفة نهر «غوادلوبي»، لاتزال 10 فتيات في عداد المفقودين فضلاً عن مدرب في المخيم. ويضاف إلى الوفيات في هذه المقاطعة 13 قتيلاً في مقاطعات مجاورة، وكان حاكم تكساس، غريغ آبوت، أعلن، الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحافي، مقتل 10 من هؤلاء.