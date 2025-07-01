حزب «تيشا» المجري المعارض يتقدم على «فيدس»

عزز حزب «الاحترام والحرية» (تيشا) المجري المعارض، تقدمه على حزب «فيدس» الحاكم خلال شهر يونيو الماضي، بحسب ما أفاد به مركز «21 كوتاتوكوزبونت» لاستطلاعات الرأي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، أن حزب «تيشا» بزعامة بيتر ماجيار، يتقدم على حزب «فيدس» بزعامة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، بنسبة 52% مقابل 34%، بين الناخبين الذين أكدوا مشاركتهم في التصويت.

ويأتي ذلك بحسب ما ورد في أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز «21 كوتاتوكوزبونت»، والذي تم نشر نتائجه على موقع «24.hu» الإلكتروني الإخباري.