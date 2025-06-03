تمديد ساعات عمل عيادات المسافرين في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تمديد ساعات وأيام العمل في عدد من عيادات المسافرين المنتشرة في البلاد، تزامناً مع بدء موسم الإجازة الصيفية وما يشهده من ارتفاع في معدلات السفر وازدياد الإقبال على الخدمات الوقائية المرتبطة بالتنقل بين الدول، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، إن هذه الخطة التي قامت بها «الصحة» من خلال قطاع الصحة العامة تأتي في إطار سياسة الوزارة الاستباقية لضمان توفير الرعاية الوقائية المتخصصة وتسهيل الوصول إليها بما يتناسب مع احتياجات المسافرين، ويسهم في تمكينهم من السفر بأمان واستعداد صحي كامل.

وأوضح السند أن عيادات المسافرين التي تعمل تحت مظلة قطاع الصحة العامة تعد مراكز طبية نوعية، تقدم خدمات استشارية وصحية قبل السفر، تشمل التوعية بالأمراض المنتشرة في وجهات السفر المختلفة، والتوصية بالتطعيمات المطلوبة، وإجراء الفحوص الوقائية، وتقديم الإرشادات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم توزيع هذه العيادات في سبعة مواقع رئيسة، تشمل جميع المحافظات، مع تحديد مواعيد عمل مرنة تشمل الفترات الصباحية والمسائية في بعض المراكز. عن «الجريدة» الكويتية