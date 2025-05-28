الأرجنتين تنسحب من «الصحة العالمية»

صادقت الأرجنتين على قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وأعادت تأكيد نيتها التعاون مع واشنطن في هذا المجال، خلال زيارة أجراها وزير الصحة الأميركي، روبرت إف. كينيدي، لبوينس آيرس.

وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أعلن، في فبراير الماضي، قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، على خطى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن سحب بلاده من المنظمة في يناير 2025.

وجاء في بيان للحكومة الأرجنتينية أن «توجيهات منظمة الصحة العالمية لا تصلح، لأنها لا تستند إلى العلوم، بل إلى مصالح سياسية وهيئات بيروقراطية ترفض النظر في أخطائها الخاصة».