رؤساء جامعات يدينون حظر التحاق الطلاب الأجانب بـ «هارفارد»

أدان رؤساء عدد من جامعات دول العالم محاولة الإدارة الأميركية حظر التحاق الطلاب الأجانب بجامعة «هارفارد».

ورغم أمر قضائي بمنع خطوة الإدارة الأميركية، بشكل مؤقت، ثارت مخاوف واسعة من الأضرار طويلة المدى وواسعة النطاق.

وقال ديفيد باخ، عميد كلية «آي.إم.دي. لإدارة الأعمال» في لوزان بسويسرا، إن «الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي في أميركا الخميس الماضي لا تهدد بتقويض (جامعة هارفارد) فحسب، لكن أيضاً التعليم العالي في أنحاء الولايات المتحدة»، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأضاف: «التاريخ واضح حقاً، لا يمكن بناء مؤسسة أكاديمية عالمية بالاعتماد فقط على بلد واحد، لكن جذب الأفضل والأذكى من مختلف أنحاء العالم، وبالاستفادة من تنوع وجهات النظر والرؤى والخلفيات يجعل هذا ممكناً».

وتوقع إيمانويل ميته، عميد كلية «إيه.دي.أتش.إيه.سي لإدارة الأعمال» في نيس بفرنسا، أن تمتد عواقب خطوة الرئيس دونالد ترامب إلى خارج أميركا، بحسب ما كتبه في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقتها «بلومبيرغ».

وأضاف ميته: «إنها تهدد الشراكات الأكاديمية وإضعاف التبادل الأكاديمي وإرسال رسالة خاطئة بشأن قيمة الانفتاح في التعليم والتجارة».

وأدان جون فوستر-بيدلي، عميد ومدير «كلية هينلي للأعمال» بجنوب إفريقيا، خطوة الإدارة الأميركية، وقال إن «من شأنها أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية مدمرة بالوضع في الاعتبار مليارات الدولارات التي يسهم بها الطلاب الدوليون سنوياً في الاقتصاد الأميركي».

ويسمح برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأكاديمي لـ«جامعة هارفارد» باستضافة الطلاب الأجانب الذين يحملون تأشيرات للدراسة بأميركا.