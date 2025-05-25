تحذير أوروبي للمجر من «قانون المنظمات»

هددت المفوضية الأوروبية، المجر باتخاذ إجراءات ضد البلاد في حال مررت حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، مشروع قانون مثير للجدل يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.

ومن شأن الموافقة على مشروع قانون «الشفافية في الحياة العامة»، فرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من الخارج، حيث ينظر إليها على أنها تشكّل خطراً على سيادة المجر.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مشروع القانون الذي قدمه حزب «فيدس» القومي المحافظ بزعامة أوربان، للبرلمان، يمثّل انتهاكاً خطراً لقانون الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية.