تراجع القوة العاملة في ألمانيا خلال الربع الأول

واصلت القوة العاملة في ألمانيا تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد العاملين في البلاد 45.8 مليون عامل بتراجع قدره 0.9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 0.1% على أساس سنوي، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن.

وأشار المكتب إلى أن هذا الانخفاض الربع السنوي، يُعد الثاني على التوالي للقوة العاملة في ألمانيا، موضحاً أن عدد الموظفين في السابق كان يتزايد بشكل مستمر منذ الربع الثاني من عام 2021.

وفي المقابل، ذكر المكتب أنه تم تأسيس 36 ألفاً و500 شركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي.