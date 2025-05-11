شكوك حول نجاح حظر «حزب البديل»

أعرب الأمين العام للاتحاد المسيحي، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كارستن لينيمان عن تشككه إزاء احتمال اتخاذ إجراءات لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا».

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الصادرة اليوم (الأحد)، قال لينيمان إنه يرى أن مثل هذا الإجراء «ينطوي على خطورة بالغة على الصعيد السياسي». وأضاف: «جميع خبراء القانون البارزين يقولون إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوضع الراهن سيكون بالغ الصعوبة، كما أن نتيجته غير مضمونة».

وأوضح لينيمان أن مثل هذا الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً، كما أن حزب البديل سيتمكن من استغلال دوره كضحية استغلالاً كاملاً.