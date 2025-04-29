روسيا تلمح إلى دعم كوريا الشمالية عسكرياً

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن موسكو قد تقدم مساعدة عسكرية لكوريا الشمالية إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن شكر الرئيس، فلاديمير بوتين، بيونغ يانغ على إرسال قوات للمساعدة في طرد القوات الأوكرانية من غرب البلاد، ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن دور كوريا الشمالية في العمليات القتالية بمنطقة كورسك الروسية أثبت فاعلية معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقّعها بوتين ورئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، العام الماضي، والتي تضمنت بنداً يتعلق بالدفاع المشترك.

وأضاف بيسكوف أنه بموجب هذه المعاهدة، يمكن لروسيا هي الأخرى مساعدة كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.